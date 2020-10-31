Шарф – не респиратор: власти Томской области дали разъяснения о средствах индивидуальной защиты

В Томске 9 октября был ужесточен режим повышенной готовности из-за пандемии, медицинские маски обязательны к использованию в общественных местах. Фото: Из открытых источников

Вчера в новом распоряжении о режиме повышенной готовности региональный оперштаб уточнил, какие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) должны носить томичи в общественных местах. Этот факт призван исключить двоякое толкование определения таких средств.

С 9 октября был усилен контроль за соблюдением масочного режима. Но в распоряжении о введении в регионе режима повышенной готовности не было информации о том, что конкретно относится к СИЗ. Жители считали шарфы и платки заменой масок.

- С 18 мая 2020 года обязать граждан использовать в общественном транспорте, легковом такси, при перевозке грузов автомобильным транспортом средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, гигиенические маски, респираторы), которые должны плотно прилегать к лицу и закрывать рот и нос от внешней среды, – сообщает администрация региона.