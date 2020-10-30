Томские компании-перевозчики закупили на маршруты еще 14 низкопольных автобусов

Томские перевозчики обязаны закупать новые современные автобусы Фото: из открытых источников

Четырнадцать дополнительных единиц низкопольных автобусов уже выведены на линию и перевозят пассажиров по маршрутам №№ 4, 8/9, 11, 12, 19, 20, 25/52, 29 и 53. Соответствующий пункт включен в муниципальные контракты, заключенные между администрацией города и перевозчиками. С января 2021 года таких автобусов на линии должно быть не менее 30% от общего количества на каждом маршруте, сообщает сайт мэрии Томска.

Сегодня пассажирская сеть Томска включает в себя 18 маршрутов, на которых работают 11 компаний-перевозчиков. Контракты с ними были заключены в 2020 году на 5 ближайших лет.

Сейчас из 427 автобусов, курсирующих по Томску, 20% подвижного состава оборудованы для перевозки маломобильных людей. Перевозчики приобрели машины с улучшенными характеристиками, среди них – работа на газомоторном топливе и большая вместимость.

К январю 2024 года на каждом маршруте должно быть не менее 50% единиц, приспособленных для перевозки маломобильных горожан. Это необходимо для передвижения не только людей с ограниченными возможностями, но и пожилых, и людей с детскими колясками и пр.

Администрация города предпринимает комплекс мер, направленных на поддержку маломобильных людей, в том числе, пенсионеров. Так, в сентябре и октябре по предложению мэра Ивана Кляйна они получили возможность бесплатного проезда в электротранспорте. На лиц старшего поколения также распространяется право использования единых проездных билетов при поездках на трамваях и троллейбусах.