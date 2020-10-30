Ушел из жизни директор компании «Томскремстройпроект» Виталий Малащук

В. Н. Малащук известен в Томске как опытный руководитель, болеющий душой за свое дело. Фото: из открытых источников

Директор ООО «Томскремстройпроект» Виталий Малащук ушел из жизни в пятницу, 30 октября. Как сообщили в областном Союзе строителей, до последнего времени он находился на лечении в томской медико-санитарной части № 2.

По информации с сайта компании, Виталий Никонович Малащук родился в 1946 году в Черкасской области Украинской ССР. В 1971-м окончил ТИРиЭТ (ныне ТУСУР). Одновременно с учебой и занятиями наукой принимал участие в движении студенческих стройотрядов, где прошел хорошую строительную школу, получил опыт руководителя и проявил организаторские способности.

В 1990 году он создал и возглавил строительно-производственный кооператив «Надежда», который затем был реорганизован в ООО «Томскремстройпроект». В последние годы компания специализируется на капитальном ремонте социальных объектов, комплексной реконструкции исторических зданий Томска, выполняет другие виды работ. ТРСП – одно из наиболее крупных и стабильно работающих строительных предприятий региона.

Виталий Никонович был награжден многими медалями, дипломами, грамотами, в том числе орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие», золотой медалью Конгресса российских городов (за большой вклад в сохранение исторического наследия Томска). В 2006 году В. Н. Малащук первым из томичей стал лауреатом общероссийской премии «Национальное Величие» и удостоился ордена II степени «Ответственность и Благородство». Был отмечен как лучший руководитель стройпредприятия в конкурсе «Лучшие руководители России – 2006». В 2007 году за достижение высоких производственных результатов, стабильную и качественную работу удостоен ордена «Звезда Отечества».

Редакция «Комсомольская правда – Томск» выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Никоновича.