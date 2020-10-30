Труппа Томского театра юного зрителя обрела нового главного режиссера

Молодой руководитель намерен работать и с классикой, и с современными авторами. Фото: с официальной страницы томского ТЮЗа «ВКонтакте». Фото: из открытых источников

Сегодня труппе Томского ТЮЗа представили нового главного режиссера. Им стал 35-летний Дмитрий Акимов, ранее возглавлявший Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина (Иркутская область). Он окончил факультет режиссуры театрального института им. Б. Щукина, где учился на курсе Михаила Борисова, в 1980-е годы возглавлявшего Томский театр драмы.

В творческой биографии Д. Акимова десятки ролей, исполненных им в качестве актера Иркутского академического драматического театра, преподавание актерского мастерства в Иркутском театральном училище, а также режиссерский опыт, говорится в пресс-релизе ТЮЗа. Так, его спектакль «Пять вечеров» (Черемховский драмтеатр) недавно получил приз на театральном фестивале «Золотой витязь», он же закрывал петербургский фестиваль им. А. Володина в 2020 году. Этой осенью режиссер принял предложение возглавить Томской ТЮЗ.

– Я понял, мне надо быть здесь, поскольку это завет моего учителя Михаила Борисовича Борисова, – прокомментировал свое решение Дмитрий Акимов. – Он был уверен, что режиссерам надо работать в регионах – именно здесь происходит все самое интересное в российской театральной жизни. Я вижу, что у Томского ТЮЗа есть серьезный потенциал, его хочется реализовывать.

Напомним, что ТЮЗ с 28 декабря 2019 года работал без главного режиссера после ухода Павла Зобнина.