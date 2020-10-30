Из Томска по осенне-зимнему расписанию самолеты станут выполнять рейсы по 15 направлениям

Из Томска можно улететь в разные уголки России и Сибири Фото: из открытых источников

Томский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание, в котором рейсы будут выполнять девять авиакомпаний по 15 направлениям, сообщила пресс-служба аэропорта.

Авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines» и «Уральские авиалинии» продолжат выполнять рейсы по направлению Томск-Москва и доставят пассажиров в аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Авиакомпании «S7 Airlines» продолжит выполнять рейсы в Новосибирск пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницами и воскресеньям.

В новом осенне-зимнем сезоне сохранится востребованный томичами рейс Томск-Казань, его продолжит выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Продолжатся рейсы авиакомпании «СиЛА» в Абакан и Барнаул. Кроме того, благодаря реализуемой по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина программе развития местных воздушных линий данной компанией будет продолжено выполнение субсидируемых из областного бюджета рейсов в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый по доступным для населения тарифам.

Из Томска в Стрежевой рейсы будет осуществлять авиакомпания ЗАО «ЮТэйр».

Авиакомпания «NordStar» сохранит программу полетов по направлениям Красноярск-Томск-Сургут и обратно.

Авиакомпания «ИрАэро» запланировала рейсы в Иркутск, Новый Уренгой и Тюмень.