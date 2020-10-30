В «красной зоне» Томской областной клинической больницы развернуты 200 коек для больных COVID-19

К борьбе с коронавирусом подключилась и Томская областная клиническая больница Фото: из открытых источников

На базе Томской областной клинической больницы подготовлены места для пациентов, поступающих сюда на госпитализацию, в том числе во время дежурства больницы по «скорой помощи», у которых выявляется новая коронавирусная инфекция в ходе предварительного исследования, сообщает портал администрации региона.

На трех этажах больницы (седьмом, восьмом и девятом) развернуты 200 коек для больных с COVID-19, из которых 180 – многопрофильные и 20 – реанимационные. Весь коечный респираторный фонд оснащен кислородом.

Как сообщил главный врач Томской областной клинической больницы Михаил Лукашов, среди пациентов, поступивших на госпитализацию в ОКБ, нередко после исследования выявляется коронавирусная инфекция.

– Раньше мы их отправляли на лечение в один из респираторных госпиталей Томска, теперь они будут проходить лечение в «красной зоне» ОКБ. Это позволит оказать необходимую помощь таким пациентам и по иному профилю, – уточнил главврач.

Отделения, которые ранее располагались на верхних этажах (терапевтическое, гематологическое, пульмонологическое и торакальная хирургия) продолжат функционировать на других этажах. Помощь пациентам этих отделений будет оказываться в полном объеме.

Михаил Лукашов отметил, что в больнице полностью соблюдены условия эпидемиологической безопасности – перекрыта вентиляция, поставлены шлюзы для дезинфекции. Потоки пациентов разведены, для перемещения больных с коронавирусной инфекцией выделены отдельные лестничные проходы и лифты. Предусмотрена и отдельная маршрутизация для медицинских работников «красной зоны».