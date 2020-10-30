89 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

За минувшие сутки в Томской области выздоровело 89 человек. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 89 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 8133 человек, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 47-ми человек инфекция протекает бессимптомно, у 131-го имеются признаки ОРВИ, у 25-ти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 39,4 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 71 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,08.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 203 новых случаев заболевания, за все время умерло 119 человек.