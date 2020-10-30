Коронавирус в Томске: + 203 новых случаев заражения

В Томской области обнаружено 203 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19/ Фото: из открытых источников

Сегодня, 30 октября, в Томской области выявлено 203 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 12 180 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 355 пациентов скончались, 14 519 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 599 976 человек, 27 656 скончались, 1 200 650 выздоровели.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в Томской области продлен до 1 декабря 2020 года.