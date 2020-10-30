Губернатор продлил режим самоизоляции в Томской области до 1 декабря

Режим самоизоляции в Томской области продлен до 1 декабря. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, продлил режим самоизоляции до 1 декабря 2020 года, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Оперативный региональный штаб по противодействию распространению COVID-19 принял решение продлить действующие ограничения до 1 декабря и сохранить в регионе обязательный масочный режим. До 8 ноября продлены каникулы, занятия в детских учреждениях дополнительного образования до 30 ноября разрешены только в дистанционном формате. По 29 ноября включительно продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. До зимы в регионе не могут проводиться массовые мероприятия.

«Мы переживаем пик эпидемии, которая совпала с сезоном гриппа и ОРВИ. Медицинские учреждения Томской области сегодня в достаточной степени обеспечены и оборудованием, и медикаментами, и средствами индивидуальной защиты, и транспортом – как для работы скорой помощи, так и для участковых терапевтов, - говорит глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Нам не хватает только врачей и времени. Нагрузка на медиков запредельная, часть из них сейчас болеют сами. Облздрав принимает дополнительные меры для маршрутизации вызовов».

Вместе с тем губернатор подчеркнул, что никаких дополнительных ограничений для граждан и бизнеса в Томской области вводиться не будет. Работодателям оперштаб рекомендовал по возможности перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

«Мы по-прежнему будем бережно относиться не только к здоровью людей, но и к здоровью экономики, не закрывая чохом предприятия и целые отрасли. Очень важно сберечь рабочие места, не оставить людей без возможности работать», - добавил Сергей Жвачкин.

Глава региона также сообщил, что в респираторные госпитали Томской области поступили 72 новых аппарата искусственной вентиляции легких. Расходы областного и федерального бюджетов на приобретение оборудования составили почти 135 миллионов рублей. Часть оборудования – 33 единицы – уже работает в респираторных госпиталях Томска. Еще часть направлена в районные больницы, также сформирован резерв.

Ознакомиться с текстом обращения губернатора можно по ссылке.