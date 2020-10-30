Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Томскому ученому Луканину следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене

Его подозревают в передаче секретных технологий одной из азиатских стран
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
КомментироватьОставить комментарий
Бывшего томского политехника заключили под стражу до 29 ноября.

Бывшего томского политехника заключили под стражу до 29 ноября.

Фото: из открытых источников

Следователи ФСБ предъявили томскому ученому Александру Луканину обвинение в государственной измене. Об этом вечером 29 октября сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– Александру Луканину предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Госизмена») в пользу одной из стран Азии, – сказал собеседник агентства. Адвокат Дмитрий Мыльцын в свою очередь заявил ТАСС, что не знает, предъявили ли его подзащитному обвинение. Правда, ранее Мыльцын сообщал, что Луканин отказался от его услуг.

Напомним, 5 октября появилась информация о том, что Кировский суд Томска заключил под стражу до 29 ноября бывшего научного сотрудника, который, по версии следствия, совершил преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ. Как уточнил ТАСС источник, близкий к расследованию, речь шла о физике Александре Луканине, задержанном ранее по подозрению в передаче секретных технологий Китаю (предположительно «связанных с альтернативными источниками питания»). Подозреваемый должен был содержаться в столичном СИЗО «Лефортово».

По данным из открытых источников, 64-летний А. Луканин ранее был трудоустроен в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.