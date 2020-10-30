Томскому ученому Луканину следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене

Бывшего томского политехника заключили под стражу до 29 ноября. Фото: из открытых источников

Следователи ФСБ предъявили томскому ученому Александру Луканину обвинение в государственной измене. Об этом вечером 29 октября сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– Александру Луканину предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Госизмена») в пользу одной из стран Азии, – сказал собеседник агентства. Адвокат Дмитрий Мыльцын в свою очередь заявил ТАСС, что не знает, предъявили ли его подзащитному обвинение. Правда, ранее Мыльцын сообщал, что Луканин отказался от его услуг.

Напомним, 5 октября появилась информация о том, что Кировский суд Томска заключил под стражу до 29 ноября бывшего научного сотрудника, который, по версии следствия, совершил преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ. Как уточнил ТАСС источник, близкий к расследованию, речь шла о физике Александре Луканине, задержанном ранее по подозрению в передаче секретных технологий Китаю (предположительно «связанных с альтернативными источниками питания»). Подозреваемый должен был содержаться в столичном СИЗО «Лефортово».

По данным из открытых источников, 64-летний А. Луканин ранее был трудоустроен в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.