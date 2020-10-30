В центр занятости Томска обратилось 40 тысяч жителей за 2020 год

В центре занятости населения Томска свободно 13 тысяч вакансий. Фото: из открытых источников

С начала 2020 года через портал «Работа в России» в Томской области поступило 41,5 тысячи обращений за поиском работы и консультацией. Из них 6,5 тысячи граждан трудоустроены, 13 тысяч вакансий по-прежнему свободны, - сообщает администрация региона.

Также специалисты центров занятости приняли около 30 тысяч звонков с января по октябрь.

Согласно сообщению, самыми частыми причинами обращений, около 82 %, стали запросы о содействии в трудоустройстве, выплате пособий по безработице и постановке на учет. Еще 15 % обращались по вопросам нарушений трудового законодательства.

«Отказ в получении пособия могут получить те, кто предоставил недостоверные сведения, но их число не превышает 4 процентов от всех признанных безработными. Контролировать процесс заявители могут самостоятельно в личном кабинете на портале «Работа в России», — пояснила Светлана Грузных, начальник департамента труда и занятости населения.

После подачи заявления на портале «Работа в России» пособие назначается на 11-й день, если за это время человек не устроился на работу. Статус заявления отображается в личном кабинете, а последующие пособия выплачиваются раз в месяц с даты перерегистрации, которая происходит автоматически до момента трудоустройства.

В настоящее время в Томской области 6,5 тысячи потерявших работу уже снялись с учета и трудоустроены, а центр занятости населения Томска по-прежнему предлагает 13 тысяч вакансий.