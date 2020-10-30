В Томске самый недорогой продукт - картофель

За 19 рублей в томских магазинах можно купить этот продукт повседневного спроса, тогда как в некоторых других регионах СибФО он дороже. Фото: Из открытых источников

Томскстат проанализировал цены на основные продукты питания в областном центре и в других городах Сибирского федерального округа.

Так, согласно информации на 26 октября, 1 кг хлеба из пшеничной муки в Томске стоит 45,66 рублей (для сравнения, в Кемерово его цена чуть ниже – 40 с небольшим рублей, в Новосибирске, наоборот, выше, достигает 63 рублей 66 копеек). Кило гречки-ядрицы в томских магазинах продают по 85 рублей 64 копейки, а в Барнауле по 67 рублей, в Горно-Алтайске по 93 рубля. Литр молока цельного жирностью 2.5 – 3.2% - 61.35 рублей, тогда как в Кызыле за такой же пакет надо отдать 69 рублей, а вот в Омске – 49 рублей. Дороже всего томскому покупателю обойдется говядина с косточкой: 373 рубля 77 копеек за килограмм (в Кызыле говяжье мясо такого же сорта – 289 рублей 98 коп.). Самым дешевым оказался картофель: в Томске он стоит 19 рублей кило, в Иркутске – больше 30 рублей за ту же расфасовку.