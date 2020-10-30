Госавтоинспекция Томской области - о приеме документов и заявок

Сейчас заявку в ГИБДД с портала госуслуг подать не получится, однако инспекция предлагает другие возможности сделать это. Фото: Из открытых источников

- В настоящее время по техническим причинам затруднена подача заявок и необходимых документов с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг по линии Госавтоинспекции. В связи с этим, с 30 октября прием граждан в Томске и Северске будет осуществляться с использованием систем электронной очереди, в районных подразделениях – в порядке «живой очереди», - сообщила пресс-служба управления.

В областной ГИБДД уточнили, что получить государственные услуги по регистрации транспортных средств, выдаче и замене водительских удостоверений можно по предварительной записи через портал госуслуг. Кроме того, организована предварительная запись по телефонам. Для записи на регистрацию транспорта в подразделении Госавтоинспекции Томска (Иркутский тракт, 79) необходимо позвонить по номеру 794-643. Запись осуществляется со вторника по субботу с 9 до 10 и с 15 до 16 часов.

Также по телефону можно предварительно записаться на получение госуслуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения в городе Томске. Телефон для записи - 794-613 (с 9 до 12 часов, со вторника по субботу).

- Принимаются необходимые меры по устранению технического сбоя. При возобновлении работы предварительная запись через единый портал госуслуг вновь станет доступной, - отметили инспекторы. - Информация об этом будет размещена на страницах официального сайта ГИБДД.