Томскстат: в третьем квартале безработных в регионе стало на две с лишним тысячи больше

Уровень безработицы в Томской области за 9 месяцев 2020 года повысился. Фото: Из открытых источников

В Томской области численность занятых в среднем за III квартал 2020 года составила 487 тыс. человек, что на 4,4 тыс. (на 0,9%) больше, чем за II квартал. Такую информацию предоставил территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по результатам выборочных обследований рабочей силы. В них участвовало население региона в возрасте 15 лет и старше – занятые и безработные.

Численность безработных в среднем за июль-сентябрь составила 53,8 тыс. человек. Это на 2,1 тыс. (на 0,4%) больше, чем за предыдущие три месяца, уточняет Томскстат. Уровень безработицы (он определяется как отношение численности безработных к численности рабочей силы) в среднем за III квартал достиг 10,0%. Это незначительно выше, чем во II квартале, когда он составлял 9,7%.

В тот же период уровень безработицы повысился в большинстве субъектов Сибирского федерального округа – в семи из 10. Однако есть регионы и с положительной динамикой, так, этот показатель снизился в Республике Хакасия, Алтайском крае и Омской области. Среднероссийский уровень безработицы в среднем за июль-сентябрь составил 6,3%, тогда как за апрель-июнь он зафиксирован в размере 6,0%.

Статистики поясняют, что в соответствии с методологией Международной организации труда безработными считаются лица, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.