У заболевших коронавирусом томичей будет больше шансов дозвониться в специализированный сall-центр

В ближайшее время в Томске будет численно расширен информационный центр для больных с коронавирусом. Фото: Из открытых источников

- В ближайшие дни будет увеличено как число телефонных линий, так и число работающих врачей в сall-центре, - сообщил вчера на собрании Законодательной Думы Томской области Иван Деев, заместитель губернатора по социальной политике.

Напомним, что из-за высокой нагрузки на врачей поликлинического звена и нехватку кадров 20 октября в Томске открылся центр удаленного мониторинга для больных с COVID-19 (телефон 777-200), по которому медики дают консультации без посещения пациентов. В сall-центре специалисты могут скорректировать схему приема препаратов, направить пациентов на анализы. Сейчас центр работает в круглосуточном режиме, но его мощностей не хватает: ожидание ответа «на трубке» порой составляет более часа, поэтому было принято решение расширять сall-центр. Проведены переговоры об увеличении количества телефонных линий и количества операторов - до 125 в сутки.

По информации Ивана Деева, перегрузка сall-центра связана и с тем, что операторы просят пациентов перезванивать по любым возникающим вопросам, поэтому один и тот же человек может позвонить на горячую линию до 10 раз. Впрочем, благодаря телефонным консультациям удается сократить наплыв пациентов в поликлиники и стационары

Операторы сall-центра – это молодые врачи-ординаторы и студенты 6 курса СибГМУ, а также медики старше 65 лет, которые во время эпидемии не могут ходить по участкам. Для удобства и увеличения скорости разработан специальный речевой модуль, которые позволяет быстро выяснить симптомы. Сотрудники имеют и доступ к электронным медкартам пациентов всей области в системе БАРС.

- При необходимости доктора самостоятельно направляют к больному врачей из поликлиники (в случае неэкстренной помощи) или вызывают для него скорую помощь. Таким образом, больные избавлены от необходимости дозваниваться до медучреждений самостоятельно, - отметил Иван Деев. - Работа информационного центра будет нормализована в ближайшее время.