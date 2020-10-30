Надоел «бабушкин ремонт»: Райффайзенбанк выяснил, для чего и на какие средства россияне обновляют жилье

Около трети горожан взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции у них появилось свободное время. Фото: Из открытых источников

В период пандемии коронавируса треть россиян взялась обновлять свое жилье. При этом каждый шестой горожанин делает ремонт в кредит, а каждый второй использует для этого собственные накопления, показало исследование Райффайзенбанка.

Так, в Омске 92% опрошенных делали ремонт для себя, 4% благоустраивали жилье для детей/родителей и еще 3% готовили его для сдачи в аренду. Половина респондентов затеяли ремонт, потому что устали от старого интерьера. Другие отвечали, что обустраивали новую квартиру, которую купили вообще без отделки (14%), или хотели избавиться от «бабушкиного ремонта» (12%). Примерно столько же горожан (13%) рассказали, что исправляли повреждения, которые случились в результате протечки крыши или проделок домашнего животного. И только 1% обустраивали отдельное место для удаленной работы/учебы.

Отметим, что сильнее прочих от старого интерьера устали москвичи (52%), питерцы (51%) и екатеринбуржцы (51%). Ремонт в новостройке оказался наиболее актуален для жителей Ростова-на-Дону (19%).

Около половины омичей (45%) делали ремонт на собственные накопления. Наиболее популярен такой финансовый подход оказался в обеих столицах (57% в Москве, 56% – в Санкт-Петербурге). При этом копили во всех городах люди достаточно быстро: 40% – менее года, а 35% – год. Большинство (43%) каждый месяц откладывало разные суммы.

Треть россиян ремонтировали жилье на текущий доход. Наиболее популярен этот вариант стал у жителей Омска (33%). Еще 15% опрошенных делали ремонт в кредит. На заемные средства больше рассчитывают в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 18%), в Омске эта доля меньше – 16%.

При этом более половины (54%) всех респондентов прежде, чем взять кредит, сравнивали предложения на специальных сайтах, а 27% просто пошли в свой зарплатный банк. Кстати, в Омске этот вариант выбрало большее число респондентов – 33%. Кроме того, 15% приняли кредитное предложение в мобильном банке, а 12% согласились на предложение по почте или СМС.

– В Райффайзенбанке каждый третий клиент берет потребительский кредит на ремонт. Средняя сумма займа составляет примерно 450 тысяч рублей. Рассчитать сумму, оставить заявку на кредит можно не только в наших офисах, но и на сайте или в мобильном приложении банка, – отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

47% опрошенных делали ремонт сами. Наиболее популярен этот вариант оказался среди жителей Екатеринбурга (55%) и Омска (54%), а реже всего к нему обращались москвичи (37%). 19% респондентов предпочли что-то сделать, а что-то все же доверить рабочим.

64% омичей утверждают, что им пришлось экономить на ремонте. При этом трети всех опрошенных экономить пришлось из-за пандемии. Однако 37% как раз благодаря коронавирусу и взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции появилось больше свободного времени. 30% по этой же причине начали ремонт раньше запланированного. Только 3% пришлось делать перепланировку из-за организации дистанционного места работы/учебы. И всего 1% респондентов говорит, что пандемия никак не повлияла на их планы.

В онлайн-опросе приняли участие более 1 600 человек, занимавшихся ремонтом в течение последних шести месяцев. Это мужчины и женщины (45% и 55% соответственно) из пяти городов-миллионников – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Омска, преимущественно 26-45 лет.

Ежемесячный уровень дохода почти половины респондентов (49%) составляет от 30 до 60 тыс. руб., 28% – менее 30 тыс. руб., 15% – 60-90 тыс. руб.

На правах рекламы.