Погода 30 октября 2020 в Томске и области: мокрый снег и облачно

Снег ожидают синоптики в эту пятницу. Фото: Из открытых источников

В Томске, по сведениям регионального гидрометцентра, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем от -1 до +1. На дорогах местами гололедица

По области также прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшие, местами умеренные, осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -2…+3°С, по северо-востоку до -12°С. На дорогах местами гололедица.