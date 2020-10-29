В этом году многие жители отдаленных территорий Томска получили в свое жилье чистую питьевую воду

Чистая вода придет в отдаленные микрорайоны и поселки Томска Фото: из открытых источников

В 2020 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Экология», регионального проекта «Чистая вода» и инвестпрограммы «Томскводоканала» в Томске проложено порядка 9 км сетей водоснабжения. Возможность использовать качественную питьевую воду получили более 2 тысяч жителей ул. Амурской, Тояновской (пос. Степановка), пос. Спутник и Свечной, сообщает сайт мэрии областного центра.

В 2021 году планируется строительство коммунальных сетей водоснабжения в пос. Киргизка и по ул. Залоговой, в 2022 году – в пос. Наука и Нижний Склад. В целом, стоимость мероприятий до конца 2023 года составляет порядка 300 млн рублей.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в части обеспечения томичей качественной питьевой водой ведутся в рамках реализации национального проекта «Экология», регионального проекта «Чистая вода» инвестиционной программы ООО «Томскводоканал».

Специалисты департамента городского хозяйства прорабатывают оптимальные варианты подключения к централизованному водоснабжению в рамках национального проекта «Экология» поселков Геологов, Якорь, Просторный, Апрель.

Разрабатывается проектная документация на строительство водовода в пос. Светлый через территорию Кузовлевского тракта, предназначенную для выделения земельных участков для целей ИЖС льготным категориям граждан, рассматривается возможность подключения к централизованному водоснабжению в рамках инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» поселка Нижний Склад, деревни Эушта.

Национальным проектом «Экология» предусмотрено повышение качества питьевой воды для населения с 87,5 % до 90,8%, при этом для городского населения РФ показатель должен увеличиться с 94,5% до 99,0% к 2024 году.

В следующем году сети водоснабжения будут проложены в пос. Киргизка, по ул. Залоговой, в 2022 году – в пос. Наука, Нижний Склад, Хромовка, по ул. Павлова, Красногвардейской, Сельскохозяйственной и другим.