Коронавирус унес жизни еще 3 жителей Томской области

Число умерших от коронавируса в Томской области увеличилось сразу на три человека Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 октября, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 119 человек.

– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Умершие входили в группу риска по сопутствующим хроническим заболеваниям: у одного – онкологическое заболевание, у двоих – гипертония и ожирение, один после инсульта. Тяжелое течение коронавирусной инфекции осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, развитием дыхательной и полиорганной недостаточности, респираторным дистресс-синдромом и другими тяжелыми последствиями, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 11 977 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 044.