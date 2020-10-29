В следующем году администрация Томска намерена продолжить развитие спортивной зоны Лагерного сада

Лагерный сад постепенно превращается и в место для прогулок, отдыха, и для спортивных занятий Фото: из открытых источников

В 2021 году в Томске продолжится развитие спортивного ядра Лагерного сада. О том, какие объекты планируется создать на этой общественной территории уже в следующем году, шла речь в ходе выездного совещания с участием мэра города Ивана Кляйна, его заместителя по социальной политике Константина Чубенко, руководителей Проектно-сметного бюро и управления по физической культуре и спорту, сообщает сайт администрации областного центра.

Работа по благоустройству Лагерного сада идет уже несколько лет. К 75-летию Победы средства нацпроекта и бизнеса здесь была проведена масштабная реконструкция мемориальной зоны и лесопарковых территорий на верхней террасе. Кроме того, было реконструировано здание Поста № 1. В 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжились работы на нижней террасе.

Сейчас здесь монтируются скейтпарк, скалодром, детская и спортивная площадка с баскетбольными кольцами, дополнительная трибуна. Работы выполнены подрядчиком на 90%. В ходе выездного совещания на нижнюю террасу обсуждался ход текущих работ и перспектива создания здесь в 2021 году памп-трека для начинающих любителей экстремальных видов спорта. В Томске действует спортивная федерация фристайла, которая активно развивается, и есть большой запрос на создание спортивных объектов для подготовки юных спортсменов, которые делают первые шаги в этих видах спорта.

Представители спортивного сообщества Томска также предложили создать на нижней террасе площадки для силового экстрима, для сдачи норм ГТО, разместить здесь силовые и кардио-тренажеры круглогодичного использования.

Также здесь предложено оборудовать солярий и места для пляжного волейбола и футбола. Все эти предложения, по поручению мэра Томска Ивана Кляйна, переданы проектировщикам муниципального ПСБ, которым предстоит в ближайшее время подготовить проектную документацию и необходимые сметные расчеты.

Также в план работ будущего года по нацпроекту может войти трасса для велосипедистов и пешеходов, которая соединит Лагерный и стадион Буревестник.

В 2019 году Томск получил на финансирование работы по благоустройству общественных пространств порядка 220 млн руб., в 2020 – 209 млн рублей. Лимиты на 2021 год пока не доведены.