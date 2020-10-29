Коронавирус в Томске: + 212 новых случаев заражения

Новый антирекорд по заболеваемости "короной" поставила Томская область за сутки Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 октября, в Томской области выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 11 977 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 17 717 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 366 пациентов скончались, 14 740 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 581 693 человека, 27 301 скончались, 1 186 041 выздоровели.