В селе Нелюбино Томской области суд временно закрыл школу

Суд закрыл «Нелюбинскую СОШ» из-за нарушения санитарных норм. Фото: из открытых источников

Роспотребнадзор в конце октября выявил нарушения санитарно-эпидемиологических правил в МБОУ «Нелюбинская СОШ». По результатам проверки Томский районный суд вынес административное наказание, закрыв школу на 16 суток до 8 ноября, - сообщает пресс-служба региона.

После вынесения решения сотрудники отделения судебных приставов по Томскому району выехали в МБОУ «Нелюбинская СОШ» и ознакомили директора с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Также руководство было предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

По сообщению УФССП, судебный пристав приехал во время каникул, детей в школе не было. Пристав опечатал двери школы, оставив открытым один из запасных выходов, чтобы обеспечить доступ для устранения нарушений и обслуживания здания.