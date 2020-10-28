В Томске силовики арестовали разбойника, который ограбил ювелирный магазин

В Томске задержали за разбой неоднократно судимого мужчину, который освободился весной этого года Фото: из открытых источников

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Томской области установлен и задержан местный житель 1994 года рождения, подозреваемый в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин.

Подозреваемый, находясь в помещении салона ювелирных изделий, расположенного по ул. Сергея Лазо в городе Томске, угрожая продавцам предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, похитил золотые изделия на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Следователями ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении ранее неоднократно судимого мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что из мест лишения свободы он освободился в марте этого года.

В настоящее время ведется следствие.