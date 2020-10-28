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На севере Томской области специалисты завершили очистку затона Оби от нефтепродуктов

Работы по сбору вредоносной для экологии жидкости продолжались восемь дней
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Властям еще предстоит уточнить, какой экологический урон нанесен из-за разлива нефти.

Властям еще предстоит уточнить, какой экологический урон нанесен из-за разлива нефти.

Фото: из открытых источников

Вчера, 27 октября, специалисты компании «Экоспас» завершили работы по сбору нефтесодержащей жидкости в затоне реки Оби в Каргасокском районе. В общей сложности собрано 245 кубометров нефтесодержащей жидкости, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

Напомним, что 18 октября из-за усиления ветра произошел отрыв порожней баржи, причаленной к берегу. В результате она столкнулась с баржей, на которой хранились емкости с нефтью. Одна из восьми емкостей получила трещину, через которую часть нефтепродуктов вытекла в затон. Пробоина оперативно была устранена силами организации, осуществляющей эксплуатацию судна, а участок разлива локализован с помощью бонового заграждения длиной 150 метров.

Работы по сбору нефтесодержащей жидкости продолжались восемь дней. Во вторник специалисты «Экоспаса» вернулись в пункт постоянной дислокации.

По данным из открытых источников, о загрязнении нефтью реки Оби в Каргасокском районе, вблизи Крапивинского месторождения (в 325 километрах от Каргаска) первыми узнали местные рыбаки.

Томской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства в сфере защиты окружающей среды и безопасности судоходства. «Значительного экологического вреда не допущено», – сообщили в ведомстве 18 октября.

Кроме того, по факту произошедшего Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.