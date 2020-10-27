Зима близко: завтра в Томской области ожидается дождь со снегом и порывистый ветер

Зима подбирается все ближе к жителям Томской области Фото: из открытых источников

Синоптики предупреждают о том, что 28 октября в Томской области ожидаются осадки и сильный ветер, на дорогах местами сильная гололедица. В связи с этим региональное МЧС объявило оперативное предупреждение.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 28 октября по области и городу ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 19-24 м/с. Похолодание», – говорится в сообщении.

Жителей Томской области предупреждают о возможном возникновении ЧП, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, происшествиями на дорогах, пожарами в жилом секторе. Гражданам необходимо соблюдать меры личной и пожарной безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.