Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Томской области

В Томской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались 4 человека. Фото: из открытых источников

Сегодня, 27 октября, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 116 человек.

- В Томской области за минувшие сутки умерло еще 4 человека - говорится в сообщении.

По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции четырех человек. Все умершие из группы риска по возрасту и сопутствующим тяжелым заболеваниям. Трое страдали хронической сердечной недостаточностью и гипертонией, у двоих был сахарный диабет, еще у двоих – хроническая болезнь почек. Онкологическое заболевание было в анамнезе троих умерших пациентов. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.

Напомним, что за весь период в Томской области установлены 11 569 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 830, умерших 116.