Томских ученых наградят за вклад в науку

профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Евгения Шеремет. Фото: из открытых источников

Сибирское отделение Российской академии наук наградит 11 молодых ученых из разных городов Сибири премиями имени выдающихся ученых. Среди победителей конкурса двое молодых ученых из Томского политехнического университета, — сообщила во вторник пресс-служба ТПУ.

СО РАН отметило их исследования в области теоретической физики и наноматериалов для гибкой электроники.

Премию имени физика Константина Свиташева за работы в области опто- и наноэлектроники получила профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Евгения Шеремет.

«В своих исследованиях мы работаем с графеном — это один из самых изучаемых наноматериалов для современной наноэлектроники и сенсоров, в том числе и биосенсоров, - говорит Евгений Шеремет. — Чтобы использовать графен, его требуется как-то модифицировать, придавать поверхности нужный функционал. Для этого мы обрабатываем графен и оксид графена лазером. Этот подход позволяет создавать на поверхности графена проводящие области, что делает его очень перспективным для изготовления гибких электронных схем».

Также Сибирское отделение РАН отметило работу доцента отделения экспериментальной физики ТПУ Бориса Мерзликина. Он получил премию имени ученого-математика и механика, первого ректора Новосибирского госуниверситета Ильи Векуа.

«Мы ведем исследования в области теоретической физики высоких энергий. В работе, за которую была получена премия, мы изучали различные квантовые структуры в шестимерных суперсимметричных калибровочных теориях, сформулированных в гармоническом суперпространстве. Использование гармонических суперполей позволяет проводить квантование и вычисления квантовых поправок явно суперсимметричным способом», — говорит Борис Мерзликин.