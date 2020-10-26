Оперативное предупреждение МЧС: 27 октября в Томске и регионе ожидаются мокрый снег и гололед

Погода в Томской области портится - дело идет к зиме Фото: из открытых источников

По информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 27 октября в Томской области ожидаются осадки и сильный ветер, на дорогах местами сильная гололедица. В связи с этим региональное МЧС объявило оперативное предупреждение

Днем в регионе ожидаются осадки, в отдельных районах сильные в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра с порывами 15-20 м/с, на дорогах местами сильная гололедица.

На территории города Томска завтра ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления.

Ветер южный, юго-восточный, местами порывы ночью 15-20 м/с, днем до 14 м/с.

Температура ночью –3…+2 °С. Температура днем +4…+5 °С, на дорогах местами сильная гололедица.

Специалисты предупреждают жителей региона о необходимости соблюдения мер личной безопасности при ухудшении погодных условий. Нужно избегать движения вблизи линий электропередач, деревьев, слабо закрепленных конструкций, быть внимательными при переходе проезжей части. Порывы ветра лучше переждать в помещении. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.