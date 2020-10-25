В томском Политехе инженеры придумали и сделали робота-тренера для «умных» тренажеров

Инженеры из томского Политеха разработали "цифрового тренера" для тренажеров Фото: из открытых источников

Инженеры Томского политехнического университета оснастили тренажеры интеллектуальными электродвигателями с модулями управления. Эта модификация позволяет через интернет отслеживать тренировку, ее эффективность и формировать дальнейшую программу занятий спортом, сообщает сайт вуза.

По словам руководителя проекта, доцента отделения электроэнергетики и электротехники Александра Каракулова, политехники разработали электродвигатель по заказу индустриального партнера, а затем задумались над другими применениями.

– Электродвигатели используются массово для разных механизмов, например, лифтов, шлагбаумов, вентиляторов и так далее. Но в наш электродвигатель интегрирован модуль управления, благодаря которому он становится «умным». Это направление, кстати, является одним из трендов «цифровой экономики», – говорит Александр Каракулов.

В основе модуля управления – программное обеспечение, разработанное в ТПУ. Оно основано на концепции интернета вещей (сети физических предметов, оснащенных устройствами для взаимодействия друг с другом или с внешней средой). Кроме стандартной функции управления двигателем, модуль позволяет выходить в интернет, связываться с серверами, отдавать команды устройству дистанционно. Таким образом, двигатель становится элементом сложной интернет-системы с функционалом, схожим со смартфоном. Управляется «умный» тренажер через приложение, которое можно запустить на планшете.

– Среди возможных применений устройства мы предложили сферу спорта: модифицировали силовой тренажер и тренажер-«неваляшку» для отработки ударов, который используют, например, боксеры. Мы оснастили эти тренажеры электродвигателями с модулями управления, которые соединяются с сервером, где находится база данных со всей информацией. Сейчас у нас уже есть рабочие прототипы, – рассказывает разработчик. – «Умные» тренажеры – это один из очень популярных трендов. В нашем проекте мы ориентируемся на то, что это тренажер с новыми свойствами, который используется дома.

«Умный» силовой тренажер политехников фиксирует интенсивность движений, ускорение, количество выполненных упражнений, нагрузку, перерывы между подходами, а тренажер-«неваляшка» умеет уклоняться, измерять силу ударов спортсмена, фиксировать количество попаданий, с помощью компьютерного зрения анализировать, какой именно удар пытается нанести спортсмен (слева, справа, сверху, снизу).

Сейчас в планах инженеров организовать стартап, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. Также следующий шаг разработчиков – создать программное обеспечение, визуализирующее процесс тренировки.