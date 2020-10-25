В Томске пенсионерка обратилась в полицию и оклеветала свою дочь, пока той не было дома

Пенсионерка с помощью полиции решила избавиться от дочери, которая мешала ей выпивать Фото: из открытых источников

Прокуратура Советского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летней томички, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос), сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, обвиняемая, которая при совместном проживании с дочерью часто конфликтовала с ней, в том числе на почве употребления спиртных напитков, в августе 2020 года попросила ее купить телевизор и дала на эти цели денежные средства.

Когда дочь ушла, обвиняемая вызвала сотрудников полиции и, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о преступлении, сообщила им о том, что дочь с применением насилия похитила у нее денежные средства в сумме 5 тыс. рублей, а также сотовый телефон стоимостью 400 рублей.

В ходе проведенной доследственной проверки факт хищения не подтвердился, были установлены действительные обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска.