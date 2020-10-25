Прогноз погоды на 25 октября: в Томске облачно и чуть выше нуля

В Томской области опять похолодало, идет снег Фото: из открытых источников

Как сообщает Томский ЦГМС-филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», по Томской области ночью и днем 25 октября будет облачно с прояснениями.

В отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем по западу умеренные осадки, местами гололедные явления.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с.

Температура ночью –3…–8°С, местами до –14°С.

Температура днем –3…+2°С, местами до –8°С.

На дорогах местами гололедица.

По г. Томску ночью и днем облачно с прояснениями.

Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью –3…–5°С.

Температура днем –1…+1°С.

На дорогах местами гололедица.