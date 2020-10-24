Субсидии на ЖКУ в Томской области: автоматическое продление возможно

За продлением субсидии по ЖКУ ходить самим в центры социальной поддержки не надо: ее продлят автоматически. Фото: Из открытых источников

Выплата на жилищно-коммунальные услуги будет продлена автоматически всем ее получателям на следующие полгода, если срок подтверждения права на субсидию - с 16 октября 2020 по 15 января 2021 года, сообщили в обладминистрации. Специально обращаться в центры социальной поддержки за продлением не нужно.

- С апреля по октябрь этого года выплата продлена более 30 тысячам получателей субсидий, - отметила Ирина Куракина, заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области. - Жилищная субсидия назначается, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22% доходов семьи, а для одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами — 13%.

Чтобы оформить субсидию в первый раз, нужно записаться на прием в центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, жителям других муниципалитетов - в центры соцподдержки по месту жительства или в МФЦ. Прием ведется только по предварительной записи.