На господдержку сохранения занятости на томских предприятиях направлено более 69 млн рублей

Господдержка занятости на предприятиях позволит смягчить рост безработицы Фото: из открытых источников

За счет субсидирования и создания временных рабочих мест для сотрудников, переведенных на неполный день, 360 работников 20 предприятий Томской области сохранили занятость и получили материальную поддержку, сообщает портал администрации региона.

Такую статистику отразил мониторинг, в котором участвуют 4 205 работодателей региона. По данным на 15 октября, на предприятиях Томской области трудились неполный рабочий день или находились в простое 688 сотрудников. Благодаря созданию временных рабочих мест на этих же предприятиях, но с другим функционалом, 360 специалистов сохранили занятость.

Кроме того, государственная поддержка в рамках программы дала возможность работодателям перераспределить финансовые ресурсы и стабилизировать деятельность компаний.

Всего на создание дополнительных рабочих мест, а также на частичное возмещение зарплаты сотрудников с неполной занятостью из федеральной и областной казны направлено 69,25 млн рублей.

Следить за состоянием рынка труда в регионе, получать информацию о вакансиях и режиме занятости трудовых коллективов помогает оперативный мониторинг на портале «Работа в России». Сейчас здесь размещены сведения о 282 190 сотрудниках, а также о 13 тысячах вакансий.