Оперштаб озвучил телефон горячей линии для томичей, заразившихся коронавирусом

Для пациентов с коронавирусом сформирован вопросник по основным симптомам заболевания. Фото: из открытых источников

Как уже сообщалось, с 20 октября в Томской области заработала круглосуточная горячая линия для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня заместитель главы регионального оперштаба Иван Деев огласил номер, по которому могут звонить заболевшие томичи: 777-200.

По словам вице-губернатора, ранее телефон не назывался публично, поскольку первое время горячая линия работала в тестовом режиме. Сейчас ее работы отлажена, операторы должны отвечать на звонки круглосуточно.

Власти решили запустить для пациентов с COVID-19 специализированную горячую линию, поскольку порядка 30% обращений на номера действующих колл-центров задают именно томичи, заболевшие коронавирусом.

– В колл-центре работают только доктора. Это молодые врачи, которые окончили СибГМУ, врачи-субординаторы, врачи в возрасте 65+, которые сегодня не могут вести прием в поликлинике, – пояснил И. Деев. – Там сформирован специальный вопросник, он детализирован по всем ключевым проявлениям коронавирусной инфекции. Доктор обязательно проводит с пациентом тест на одышку.

Телефон новой горячей линии предназначен для двух групп пациентов. Первая – те, у кого имеется положительный тест на COVID-19 и кого уже посетил врач или медработник. Вторая группа – те, кто имеет положительный результат тестирования на коронавирус, но пока не дождался врача. Специалисты колл-центра будут консультировать пациентов, а при необходимости самостоятельно вызывать для него доктора из поликлиники или скорую помощь.