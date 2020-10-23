Томские пищевики примут участие в конкурсе «Вкусы России»

Свыше 10 томских брендов будут включены в список участников от Томской области. Фото: Из открытых источников

Минсельхоз России проводит первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», все участники которого войдут в федеральную программу продвижения и поддержки, сообщила пресс-служба областной администрации.

- Предложить бренды на участие в конкурсе могут органы управления АПК, отраслевые союзы и объединения производителей и сельскохозяйственные потребкооперативы в восьми номинациях — «На всю страну», «Из нашей деревни», «Вкусное рядом», «Попробуй, полюбишь», «Ярмарка вкуса», «Нас выбирают», «Загляните на огонек» и «Вкус без границ», - уточнили специалисты. - Регион планирует заявить более десятка региональных брендов, большая часть которых символизирует дикоросы и продукты их переработки. Заявку формирует областной департамент потребительского рынка, предприятия могут предложить бренды для участия в конкурсе до 1 ноября.

Оцениваться будет история брендов, их территориальная идентичность, характеристики продуктов, уровень поддержки региона. Кроме того, организаторы учтут предложения заявителей по развитию марки. Итоги конкурса планируется подвести в декабре.

Все конкурсанты в рамках комплексной программы продвижения региональных брендов получат возможность повысить квалификацию сотрудников, а победители — возможность воспользоваться поддержкой на увеличение спроса и продаж.

Подробнее об условиях конкурса - на сайте проекта. Дополнительная информация: (3822) 518-119.