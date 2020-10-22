Водитель Mersedes сбил в Томске 74-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Вчера, около 12 часов 55 минут, на улице Сибирской, 91 автомобилем Mercedes-Benz, под управлением 34-летнего водителя, совершен наезд на пожилую женщину-пешехода, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

- По предварительной информации, 74-летняя томичка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств произошедшего сотрудникам ГИБДД требуется помощь очевидцев. Их просят откликнуться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, или по телефонам: 8 (3822) 795-300, 664-422