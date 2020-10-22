О профилактике и медпомощи заболевшим COVID-19 власти расскажут томичам онлайн

Все о лечении коронавируса и профилактике в период пандемии томичам расскажут завтра, 23 октября. Фото: Из открытых источников

- Томичам расскажут об организации медицинской помощи и профилактике коронавирусной инфекции в Instagram – аккаунте администрации Томской области 23 октября в 13:00, - сообщила пресс-служба Белого Дома. - Спикером прямого эфира станет Иван Деев, вице-губернатор по социальной политике, заместитель руководителя регионального оперштаба.

В обладминистрации уточнили, что вопросы можно задать заранее, они принимаются в комментариях к посту – анонсу мероприятия до 13.00 сегодняшнего дня. Во время эфира будет доступен и текстовый онлайн - репортаж беседы в сообществе "Томская область" в соцсети "ВКонтакте".