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Продавцы сигарет-подделок, которые реализовались в Томской области, за 2 года заработали на обмане свыше 300 млн рублей

Лидеры преступного сообщества задержаны силовыми структурами
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Организованная преступная группировка была задержана силовиками за реализацию фальсифицированных сигарет. Фото центра общественных связей ФСБ России

Организованная преступная группировка была задержана силовиками за реализацию фальсифицированных сигарет. Фото центра общественных связей ФСБ России

Центр общественных связей ФСБ России распространил информацию о том, что сотрудники федеральной службы безопасности совместно с МВД и СК задержали лидеров и активных участников межрегионального преступного сообщества, которые за два года продали поддельных сигарет на сумму более 300 млн рублей. Спецоперация проводилась на территории Ярославской области.

- С 2018 года членами преступного сообщества реализовано немаркированной табачной продукции на сумму свыше 300 млн рублей, - сообщили в ФСБ. - В ходе оперативно - розыскных и следственных мероприятий по адресам проживания участников преступного сообщества и на территории складов хранения обнаружено и изъято немаркированной табачной продукции в количестве около 1 млн пачек на сумму свыше 30 млн рублей, крупные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на сумму более 20 млн рублей, а также финансовая документация, подтверждающая незаконные операции.

В ведомстве уточнили: реализация немаркированных табачных изделий, как установлено, осуществлялась преступным сообществом, состоящим из трех организованных групп из числа граждан РФ на территории 11 регионов - Ярославской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Смоленской, Томской, Ивановской, Владимирской, Воронежской областей, Республики Дагестан и Ставропольского края.

Были задержаны лидеры и активные участники сообщества. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Криминал