Погода в Томске и области 22 октября 2020: дождь и до +10

Сегодня в Томске синоптики прогнозируют дождь. Фото: Из открытых источников

- В Томске ожидается облачная погода с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем +8, +10 – сообщили региональные синоптики. – На территории области также будет облачно с прояснениями, днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный

4-9 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура днем +5, +10, местами от -1 до +4°С.

Утром на дорогах возможна гололедица.