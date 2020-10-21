До конца ноября подрядчик должен завершить капитальный ремонт здания «Пассажа Второва» в Томске

Памятник регионального значения в Томске вернет себе вид 1905 года Фото: из открытых источников

Капитальный ремонт фасадов и кровли памятника регионального значения «Пассаж Второва» по проспекту Ленина,111 в Томске идет по графику, сообщает портал администрации области.

Напомним, 95 млн рублей на капитальный ремонт кровли и фасада «Пассажа Второва» выделил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

– Объект готов на 70 процентов. Подрядчик ООО «Электромонтаж» должен полностью завершить работы до конца ноября, – сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Она уточнила, что строители уже подготовили штукатурку под покраску, отреставрировали декоративный элемент центрального фасада – корону – и с помощью догипсовки восстановили ее утраченные части.

Восстановлен также лепной декор фасада – штурвал с крыльями, увитыми лентами, стилизованный растительный орнамент, ионика, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы.

Кроме того, строители полностью заменил верхний розлив системы отопления, стропильную систему и обрешетку. Ремонт кровли закончен на 90%.

С фасадов здания сняты более 50 кондиционеров. Вместо них появится система кондиционирования с установкой наружных блоков на земле.

Часть работ завершена более чем наполовину: это молниезащита кровли, установка окон, наружного освещения и освещения чердака, облицовка цоколя фасада гранитом со стороны пер. Батенькова.

Строителям еще предстоит отремонтировать и утеплить вентиляционные каналы, покрасить фасады, установить водосточную систему, карнизы, оконные сливы, ограждение кровли, пожарную сигнализацию и огнезащиту металлических ферм и стропильной системы крыши.

В рамках благоустройства дворовой территории объекта подрядчик уложил асфальтобетонное покрытие, провел электроснабжение и установил фундаменты для фонарей. Сами осветительные приборы появятся только после снятия лесов.

Здание в самом центре Томска построено в 1905 году и известно томичам как «Пассаж Второва» и магазин «Тысяча мелочей». В настоящее время в здании располагаются органы государственной власти, областная библиотека имени А.С. Пушкина, торговый центр и другие организации.