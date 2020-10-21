Почти 900 молодых томичей отправятся на армейскую службу этой осенью, всех их протестируют на COVID-19

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1 октября стартовал осенний призыв, который финиширует 31 декабря. В рамках него на армейскую службу отправится около 900 новобранцев из Томской области. Из-за пандемии коронавируса в привычный порядок внесен целый ряд нововведений, призванных не допустить распространения инфекции.

- Во всех комиссариатах на территории области строго соблюдается масочный режим, проводится термометрия как по отношению к призывникам, так и сотрудникам. Те ребята, которые уже отправляются на сборный пункт, также продолжают соблюдать масочный режим, кроме того, проводится дезинфекция транспорта, на котором их доставляют, - рассказал сегодня журналистам военный комиссар региона Сергей Егерь.

На сборных пунктах всем новобранцам в обязательном порядке проводится экспресс-тестирование на COVID-19. Призывники, которые прошли тестирование и уже отправляются на комплектование команды, никак не пересекаются с теми, кто еще не прошел процедуру тестирования. К месту службы сформированные команды направляются в отдельных вагонах, где кроме них, нети других пассажиров. На весь путь следования призывники обеспечиваются масками, дезинфицирующими средствами, им ежедневно проводится термометрия.

В настоящее время в рамках осеннего призыва уже призваны около 300 юношей. Напомним, весной из Томской области было призвано свыше 600 человек.

- За весь весенний период не было ни одного случая заболевания призывников COVID-19. С начала осеннего призыва зараженных новобранцев тоже не выявлено, - отметила и.о начальника центра военно-врачебной экспертизы областного военного комиссариата Ирина Михайлова.