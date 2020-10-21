Коронавирус в Северске: число заболевших приближается к 1500

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По состоянию на 20 октября на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 1425 подтверждённых случаев COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находится 101 пациент, ещё 19 пациентов проходят лечение в ЛПУ города Томска, сообщает пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

- Из числа ранее заболевших 665 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 955 человек, контактировавших с заболевшими, также говорится в сообщении.

Двумя лабораториями, расположенными в Северске и подведомственными ФМБА России, с начала пандемии выполнено свыше 22 тысяч исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.

Напомним, по данным от 15 октября, в закрытом городе насчитывалось 1137 подтверждённых случаев COVID-19, 123 северчанина находились на лечении в стационарах.