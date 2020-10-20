Учебник по фармакологии томского профессора опубликован известным медицинским издательством

Профессор из Томска Александр Венгеровский написал еще один учебник для студентов-медиков Фото: из открытых источников

Учебник «Фармакология» под авторством заведующего кафедрой фармакологии, доктора медицинских наук, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного профессора Сибирского государственного медицинского университета Александра Венгеровского опубликован в одном из крупнейших российских медицинских издательств «ГЭОТАР-Медиа» (Москва), сообщает сайт вуза.

В учебнике освещаются современные проблемы общей и частной фармакологии, фармакологические свойства современных лекарственных средств, особенности их применения в медицинской практике и клинические подходы к фармакотерапии заболеваний. Действие лекарственных средств представлено в сравнительном плане, приведена информация о новых препаратах.

Издание рекомендовано для обучения студентов специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия», а также может быть использовано студентами медицинских вузов других специальностей. Учебному изданию Александра Венгеровского присвоен гриф Министерства науки и высшего образования РФ.

– Фармакология – одна из основополагающих и важнейших дисциплин в профессиональной подготовке медицинских специалистов, которая бурно развивается и имеет широкие перспективы. У Томской школы фармакологов славная история. Выход в свет учебного издания знаменует преемственность ее лучших традиций и развитие их в стенах Сибирского государственного медицинского университета, – подчеркнул Александр Исаакович.

Издание в электронном варианте доступно на сайте издательства «ГЭОТАР-Медиа» и на образовательном ресурсе «Консультант студента». Печатная версия учебника «Фармакология» появится в Научно-медицинской библиотеке СибГМУ в ближайшее время.

Александр Венгеровский является автором 9 монографий, 11 учебников и учебных пособий, более 160 статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных журналах. В 2016 году Александру Исааковичу было присвоено звание «Почетный профессор СибГМУ» за выдающиеся достижения в научно-педагогической деятельности и значительный вклад в развитие науки и образования вуза.