В Томске к 2024 году планируется расселить 3136 аварийных квартир

В новые красивые дома въедут жители аварийных жилых зданий в Томске. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации.

Вчера мэр Томска Иван Кляйн в режиме видеоконференции провел совещание о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части региональной адресной программы по переселению аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы, сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам первого заместителя мэра Михаила Ратнера, согласно нацпроекту с учетом сокращения сроков реализации к 2024 году муниципалитету предстоит расселить 3136 жилых помещений аварийного жилого фонда общей площадью 115,3 тыс кв.м.

- В 2019 году в Томске было расселено 311 помещений общей площадью 11,7 тыс. кв. метров, в 2020 году расселению подлежат 235 квартир общей площадью 8,23 тыс. кв. м, в 2021 году в рамках проекта предстоит улучшить жилищные условия собственникам 704 помещений общей площадью почти 26 тыс. кв. м, - уточнил он. - В текущем году на расселение в Томске будет направлено 566,3 млн рублей, что позволит переселить в новые квартиры или предоставить соответствующую компенсацию жителям 234 аварийных жилых помещений (или 21 дом).

В августе 2020 года были расселены 3 ветхих дома по пер. Целинному, на их месте сформирован земельный участок для строительства нового многоквартирного дома. Благоустроенные жилые помещения по договору социального найма жители расселенных домов получают, в частности, в мкр. Радонежском Ленинского района.

- В 2021 году в новостройках пер. Целинному и мкр. № 8 под расселение будут предоставлены 423 квартиры. Реализация национального проекта набирает обороты, я дал поручение глава районных администраций учитывать по максимуму интересы каждой расселяемой семьи и заранее начинать с ними работать, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. – С 4 квартала 2020 года увеличена стоимость квадратного метра жилья (с 42,880 руб. до - 46,437 руб.), это станет серьезным подспорьем для муниципалитетов в рамках реализации нацпроекта.