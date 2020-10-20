Убил, украл - в тюрьму: неоднократно судимый томич снова может надолго сесть за решетку

За убийство и кражу неоднократно судимый томич ответит по закону. Фото: Из открытых источников

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинение в отношении 36-летнего ранее неоднократно судимого томича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к бывшей сожительнице, где обнаружил спящего на диване молодого человека. На почве ревности обвиняемый избил мужчину, причинив ему открытую черепно-мозговую травму, после чего вывел пострадавшего из дома и оставил на улице. Обнаружившие потерпевшего прохожие вызвали «скорую помощь», однако от полученных телесных повреждений он скончался в больнице спустя несколько дней.

Кроме того, несколькими месяцами ранее обвиняемый, разбив отверткой стекло припаркованного автомобиля, похитил из салона видеорегистратор стоимостью 3 тыс. рублей.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому по инкриминируемой ему ч.4 ст. 111 УК РФ – до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Ленинского района Томска.