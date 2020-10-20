Птичий грипп: на территории Томской области выявлен новый очаг заболевания

Птичий грипп выявлен на территории еще одного района Томской области. Фото: Из открытых источников

Новый случай птичьего гриппа выявлен на территории Томской области. Управление Россельхознадзора обнаружило очаг заболевания в селе Сухой Лог Чаинского района, сообщила пресс-служба ведомства.

- Диагноз установлен по результатам лабораторных исследований проб биологического материала, взятых у домашней птицы. Возможный источник заражения - ввоз инфицированной птицы, приобретенной у частных лиц с доставкой на дом, - уточнили специалисты.

Напомним, 14 октября в одном из подсобных хозяйств райцентра Мельниково ветеринары выявили очаг заражения птичьим гриппом. В районе введен карантин. На территорию области вирус мог попасть из соседних регионов. В радиусе пяти километров от очага планировалось привить от коварного вируса все поголовье домашней птицы.

В управлении Россельхознадзора добавили, что в настоящее время по факту случившегося проводится расследование, действует комплекс мероприятий по ликвидации заболевания в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минсельхоза РФ. При установлении фактов гибели домашней птицы на территории региона, необходимо срочно информировать о них облдепартамент ветеринарии, позвонив на «горячую линию» по номеру 8 (3822) 900-271, либо сообщить в управление Россельхознадзора по Томской области. Телефон 8 (3822) 26-34-99.