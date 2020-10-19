В Томской области учреждения дополнительного образования неожиданно отправлены на каникулы

Опустели музыкальные, художественные, спортивные школы в Томской области - внезапно начались каникулы
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С 19 октября по 4 ноября в муниципальных учреждениях дополнительного образования, музыкальных и художественых школах, ДЮСШ и школах искусств пройдут каникулы, сообщает сайт мэрии Томска.
Ранее сообщалось, что распоряжением департамента общего образования Томской области изменены сроки осенних каникул.
Для учеников 1-4 классов каникулы пройдут с 24 октября по 4 ноября, для 5-11 классов – с 19 по 31 октября.
Учреждения дополнительного образования, включая спортивные школы, музыкальные, художественные и школы искусств, согласно документу, отменили очные занятия на период каникул.
Воспитанники томских ДЮСШ получили задания для индивидуальных занятий перед каникулярным отдыхом.