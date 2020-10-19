Итоги страды 2020: в Томской области хозяйства закончили уборку льна-долгунца и рапса

В этом году агросектор Томской области показал хорошие показатели, в том числе и по льну, и по рапсу Фото: из открытых источников

В Томской области на 100% завершена уборка льна-долгунца и рапса. Рапс в этом сезоне показал наилучшую урожайность, сообщает региональный сайт департамента по социально-экономическому развитию села.

Лен-долгунец вытереблен с площади 1500 га, что на 93 гектара больше, чем в 2019 году. В регионе лен-долгунец выращивают два хозяйства – ООО «Томский лен» в Асиновском районе (площадь посевных составляет 840 гектаров) и ООО «Агро» в Первомайском районе (площадь посевов льна – 630 гектаров). Еще 30 гектаров льна-долгунца выращивает Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа для селекционных работ и семеноводческих испытаний.

Во всех районах области завершена уборка рапса. Всего по области собран урожай с 21,6 тысячи гектаров. Намолочено 40,2 тысячи тонн. Урожайность по рапсу составила 18,6 ц/га. Это на 5,4 ц/га больше по сравнению с прошлым годом.

Рапс выращивается в семи районах области. Самые большие площади, засеянные этой культурой, находятся в Кожевниковском (8340 га), Шегарском (5600 га) и Томском (4476 га) районах. Всего в области рапс выращивают 25 хозяйств. Наибольшие площади посевов рапса имеют шесть сельхозпредприятий региона – ООО «Агрофирма Межениновская», КФХ «Летяжье», ООО «Авангард», ООО «Колос», СПК «Межениновский» и АПК «Первомайский».