Четыре случая заражения коронавирусом выявлены в общежитии N 5 ТГУ

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Четыре случая COVID-19 зафиксированы в общежитии N 5 Томского государственного университета, - сообщил в понедельник официальный телеграмм-канал вуза. Подробностей относительно госпитализации заболевших не сообщается.

17 октября единичный случай заражения коронавирусом был также выявлен в общежитии ТГУ номер 8. Заболевший студент был госпитализирован, проведена работа по установлению контактных с ним лиц.

- Носите маску в общественных местах и в транспорте, чаще мойте руки и не забывайте дезинфицировать гаджеты. В случае плохого самочувствия обращайтесь за медицинской помощью, - напоминают представители вуза в телеграмм-канале. Также отмечается, что по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, студенты могут обращаться на горячую линию ТГУ по телефону: 8 (3822) 785 -188.