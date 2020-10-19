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Откройте, Томскстат: с 21 октября в городах и селах пройдут опросы домохозяйств

При посещении квартиры или дома интервьюер обязан предъявить удостоверение
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Конфиденциальность сведений, которые сообщат томичи, гарантируется законом.

Конфиденциальность сведений, которые сообщат томичи, гарантируется законом.

Фото: из открытых источников

С 21 октября по 21 ноября Томскстат организует на территории области опросы домохозяйств. Как пояснили в ведомстве, комплексное наблюдение условий жизни населения проводится во всех субъектах РФ с периодичностью раз в два года.

Исследование необходимо для получения официальной статистической информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении здорового образа жизни, безопасной среды обитания, улучшении жилищных условий и т. д.

Опрос населения будет проводиться в городах Томске, Северске, Стрежевом, Асине, Колпашеве, поселке Белый Яр, в райцентрах Каргасок и Первомайское, в населенных пунктах Могочино (Молчановский район), Большая Саровка (Колпашевский район), Тека (Кожевниковский район), Кисловка (Томский район), Светлый (Томск).

При обходе квартир и домов специально подготовленные интервьюеры обязаны предъявить удостоверение, подписанное руководителем Росстата и заверенное печатью. Конфиденциальность всех сообщенных сведений гарантируется федеральным законом о статистике.

Контактный телефон Федеральной службы государственной статистики по Томской области: 8 (3822) 52-71-86.